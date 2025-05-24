Вона опинилася серед кількох тисяч іноземних студентів, які постраждали від рішення президента США.

Американський уряд забрав у престижного Гарвардського університету право приймати на навчання студентів-іноземців. Серед тих, хто постраждав від цього рішення – 23-річна принцеса Єлизавета, майбутня королева Бельгії, пише The Guardian.

"Принцеса Єлизавета щойно завершила свій перший рік на посаді. Вплив рішення [адміністрації Трампа] стане зрозумілішим лише найближчими днями/тижнями. Наразі ми розслідуємо ситуацію", – сказала речниця бельгійського королівського палацу Лоре Вандорн.

Відомо Єлизавета вивчає в Гарварді державну політику за дворічною магістерською програмою, яка, згідно з вебсайтом університету, розширює кругозір студентів та вдосконалює їхні навички для "успішної кар’єри на державній службі".

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Принцеса є найстаршою з чотирьох дітей короля Філіпа та королеви Матильди, тож за бельгійськими законами саме вона є першою в черзі на бельгійський престол. До вступу до Гарварду вона отримала ступінь з історії та політології в Оксфордському університеті.

Втім далеко не факт, що принцесі Бельгії та іншим іноземцям доведеться забути про престижний диплом Гарварду.

Як пише The Washington Post, у п'ятницю федеральний суддя в Массачусетсі видав судовий наказ про тимчасову зупинку рішення Міністерства внутрішньої безпеки, яким був анульований сертифікат Гарварду про право брати на навчання іноземних студентів.

Конфлікт Трампа з американськими університетами

У 2025 році президент США Дональд Трамп вступив у масштабне протистояння з Гарвардським університетом, що стало однією з найгучніших конфронтацій між федеральною владою та вищими навчальними закладами в історії США.

Конфлікт розгорівся на тлі звинувачень адміністрації Трампа на адресу Гарварду у сприянні антисемітизму, підтримці проросійських та проіранських настроїв, а також у зв'язках з китайськими військовими дослідниками. Зокрема Трамп неодноразово критикував адміністрацію університету за те, що вони поставилися надто лояльно до своїх студентів-учасників пропалестинських і антиізраїльских протестів 2023-24 років.

Крім того, університет відмовився виконати вимоги уряду щодо реформування внутрішньої політики, зокрема скасування програм різноманітності, рівності та інклюзії (DEI), а також відмовився надати дані про іноземних студентів і викладачів.

У відповідь на відмову Гарварду, адміністрація Трампа вжила низку жорстких заходів. Зокрема було заморожено понад $2,2 мільярда федерального фінансування, що мало піти на наукові дослідження та контракти. Також Трамп пригрозив скасувати податкові пільги для університету. Однак найгучнішим стало рішення відкликати державний сертифікат Гарварду, який дозволяє університету приймати нових іноземних студентів.

Інші університети США, зокрема Колумбійський університет, також опинилися під тиском адміністрації Трампа через подібні звинувачення.

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