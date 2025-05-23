Близько 20 студентів з України опинилися у складному становищі.

До 20 українських студентів Гарварду можуть втратити право на навчання через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як повідомило Суспільне, за словами студентів з України, про вимоги від Департаменту внутрішньої безпеки вони дізналися зі ЗМІ, а від адміністрації Гарварду жодних роз'яснень поки що не було.

Перед цим за бажанням Трампа Гарвардський університет позбавили права навчати іноземних студентів, повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США.

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Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем розпорядилася припинити дію сертифікату Гарварду на право здійснювати програму студентських обмінів.

"Адміністрація Трампа вважає Гарвард відповідальним за розпалювання насильства, антисемітизму та контакти з Комуністичною партією Китаю", - сказала Ноем.

Вона ддала, що загалом для університетів "це привілей, а не право - приймати іноземних студентів" і отримувати вигоду від вищої плати за навчання.

Це означає, що у Гарварді більше не зможуть навчатися іноземні студенти. А ті що вже там навчаються будуть змушені перейти до іншого університету, бо в інакшому випадку втратять право на перебування у США.

Гарвард у своїй заяві назвав цей крок Трампа незаконним.

"Ми повною мірою віддані збереженню здатності Гарварда приймати міжнародних студентів та науковців, які походять із понад 140 країн і незмірно збагачують Університет - і цю країну", - підкреслюється у заяві Гарварда.

У Гарварді повідомили, що минулого навчального року у них навчалися 7000 іноземних студентів – 27,2% від загальної кількості.

Трамп і Гарвард

У середині квітня міністерство освіти США оголосило про заморожування грантів для Гарварду. Приводом для цього стала відмова університету виконувати вимоги міністерства, серед яких був аудит "поглядів студентів та співробітників".

Зокрема, від університету вимагали розробити систему, яка дозволить запобігти прийому іноземних студентів, "вороже налаштованих до американських цінностей" та інститутів.

Університет відмовився виконати ці вимоги, після чого були погрози Трампа позбавити Гарвард спеціального податкового статусу та можливості приймати іноземних студентів.