Він стане найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідав Росію з початку повномасштабної війни в Україні.

Головний законодавець Китаю Лі Чжаньшу їде в Росію.

Про це повідомило в неділю офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа".

Китайський депутат Лі Чжаньшу збирається відвідати сьомий Східний економічний форум у Владивостоці цього тижня.

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У теперішні дні Росію відвідує не так багато високопоставлених іноземних діячів.

Впродовж півроку від активних візитів утримувався і Китай. Лі Чжаньшу стане найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідав РФ з початку повномасштабної війни в Україні.

Як писав УНІАН, 4 лютого за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", – заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміну клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.

Водночас інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

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