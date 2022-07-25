Пекін змістив фокус інвестицій на Саудівську Аравію.

Інвестиції Китаю у Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Green Finance & Development Center університету Фудань в Шанхаї, Пекін не укладав угод з російськими організаціями в рамках програми "Один пояс, один шлях" в першій половині 2022 року.

"Один пояс, один шлях" - глобальна програма розвитку інфраструктури, яка охоплює різні сектори - від портів до залізниць і центрів обробки даних до шахт. Її вважають центральною у зовнішній політиці лідера КНР Сі Цзіньпіна.

В рамках програми, що існує з 2013 року, здійснюються інвестиції в 70 країн і міжнародних організацій. З моменту її створення Китай вклав в неї 932 мільярди доларів (561 мільярд доларів на будівельні контракти, 371 мільярд доларів на інвестиції).

Найбільшим бенефіціаром в рамках програми в 2021 році був Ірак (10,5 млрд доларів). У 2022 році на перше місце вийшла Саудівська Аравія (укладені угоди на 5,5 млрд доларів, більше, ніж в будь-якій іншій країні). Загальний обсяг китайських інвестицій в "ОПОШ" за півріччя склав 28,4 млрд доларів, що на 1,2 млрд доларів менше, ніж за той самий період рік тому.

Росія була одним з головних бенефіціарів китайських витрат на програму. За 2021 рік країни підписали угоди на суму близько 2 мільярдів доларів. Перше півріччя 2022 року стало першим шестимісячним періодом, коли інвестиції в рамках програми були припинені.

Крістоф Недопіл Ван, директор Green Finance & Development Center, припускає, що Китай утримується від інвестицій в Росію через загрозу потрапити під санкції Заходу у зв'язку з розв'язаною росіянами війною проти України.

Експерт вважає, що це може бути тимчасовим явищем, оскільки "безумовно сильна взаємодія" між країнами залишається. Зокрема, Китай продовжує закупівлі російських енергоносіїв і обсяги поставок зросли.

Китай як і раніше залежить від поставок з Росії (потреба в нафті - близько 15%, в газі - 8%). Нові енергетичні угоди, що розширюють ці домовленості, були укладені на початку лютого, за кілька днів до того, як російські війська отримали наказ вторгнутися в Україну.

Як писав УНІАН, 4 лютого за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включно з космосом, зміною клімату, штучним інтелектом і контролем над інтернетом.

Напередодні посол Китаю в США Цинь Ган спробував спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

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