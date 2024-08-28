На його думку, якби союзники не керувалися страхом перед ескалацією, Україна "мала б значно кращу ситуацію і змогла б отримати необхідне озброєння набагато раніше".

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головною проблемою для України у протистоянні з РФ є страх союзників щодо посилення підтримки Києва через "можливу ескалацію".

Він наголосив, що війна забирає дуже багато ресурсів, грошей, зусиль та техніки, пише TVN24.

"Але найбільші проблеми завжди починаються в головах людей. Від самого початку російського вторгнення найбільшою проблемою, з якою зіткнулася Україна, було те, що страх ескалації конфлікту домінував у прийнятті рішень нашими союзниками. Ви можете цього не знати, але, кожне прохання України про надання зброї нового типу спочатку зустрічало відмову", - сказав Кулеба.

Відео дня

На його думку, якби союзники не керувалися страхом перед ескалацією, Україна "мала б значно кращу ситуацію і змогла б отримати необхідне озброєння набагато раніше".

Кулеба переконаний, що затягування війни призвело до втрат і негативно позначилося на економіці України.

"Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми переможемо у цій війні, і тоді ми читатимемо підручники історії про те, як ми разом приймали рішення", - додав він.

Проблеми з союзниками України - деталі

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери уникають розмови з ним щодо зняття обмежень для України на застосування їхньої зброї по російській території. Про це він сказав під час прес-конференції на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Представники ЗМІ поставили запитання, як західні колеги пояснюють те, що досі зберігаються окремі обмеження на використання західної зброї по території РФ, які аргументи наводять і яких червоних ліній бояться?

"Намагаються не говорити зі мною про це. А я підіймаю це питання. В принципі, ось так: олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився", - сказав президент України.

Вас також можуть зацікавити новини: