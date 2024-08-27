Президент розповів, як західні колеги пояснюють те, що досі зберігаються окремі обмеження на використання західної зброї по території РФ.

Президент Володимир Зеленський каже, що західні партнери уникають розмови з ним щодо зняття обмежень для України на застосування їхньої зброї по російській території. Про це він сказав під час прес-конференції на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Представники ЗМІ поставили запитання, як західні колеги пояснюють те, що досі зберігаються окремі обмеження на використання західної зброї по території РФ, які аргументи наводять і яких червоних ліній бояться?

"Намагаються не говорити зі мною про це. А я підіймаю це питання. В принципі, ось так: олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився", - сказав президент України.

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На запитання щодо того, що Україна отримала нову військову допомогу від Сполучених Штатів Америки, F-16, та переживань західних партнерів, чи може Україна військовим шляхом перемогти у війні проти Росії, тож чи є якийсь план чи стратегія щодо якихось поступок в обмін на гарантії безпеки, Зеленський зазначив, що він "не готовий обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів".

"Це складно, дійсно. Бо це рішення дійсно залежатиме від підтримки наших колег. Сподіваюся, вони працюватимуть далі і швидше. F-16 - дуже добрий результат. Чимало про це говорили. Але вже в рамках цієї величезної атаки ракетної ми з допомогою F-16 збили деякі ракети. І дякуємо партнерам за те, що надали нам ці F-16", - сказав глава держави.

Він додав, що цього не достатньо, їх небагато, і потрібно ще тренувати пілотів.

"У нас є пропозиції до США. Це, власне, залежить від їхнього дозволу. Вони мають позитивно і реально на це дивитися. Бо ми говоримо про наші території, не про американські", - зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність за цей пакет допомоги, але зауважив, що "тут є невелика проблема в тому, що цей пакет ми матимемо забезпечити собі, отримати вже після Байдена".

"Ми маленькі, є великі боси у світі, на цій планеті. Ми маленькі, але ми маємо бути хоробрими у нашій боротьбі проти російських атак", - сказав Зеленський.

Обмеження для ЗСУ на удари далекобійними ракетами

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вся операція під Курськом була б непотрібною, якби союзники зняли обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії для нанесення ударів по основних перевагах Росії у вогневій потужності там, де вони розташовані, далеко за лінією фронту.

Крім того, вчора після масованої російської атаки по Україні, коли росіяни випустили по території України понад 100 ракет різних типів і близько сотні "шахедів", закликав партнерів зняти обмеження для ЗСУ на удари далекобійними ракетами.

Українські чиновники готуються представити Білому дому список цілей у Росії, які можуть вразити військові, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування далекобійної зброї США.

Як пише Politico, Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон скасувати обмеження на використання зброї США в Росії. Хоча Україна раніше надала США деякі свої потенційні цілі в Росії, цей список має бути більш детальним.

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