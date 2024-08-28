Також йдеться про перекидання сил противника із Запорізького на Харківський напрямок.

Російські окупанти не тільки проводять ротацію особового складу, але й задіюють резерви для майбутніх атак. Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російські окупанти здійснюють поповнення свого особового складу. За його словами, ворог не тільки проводить внутрішню ротацію особового складу, а також поповнює його за рахунок резервів.

"У нас з’явилася інформація про те, що він (йдеться про ворога - УНІАН) заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб поповнити поточний некомплект і щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - будемо повідомляти окремо", - сказав Саранцев.

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Він також зазначив, що противник перекидає 136-ту окрему механізовану бригаду 58-ї армії із Запорізького на Харківський напрямок.

"Ми готові до розвитку подій, чекаємо їх і надамо їм відповідну зустріч. Ми цю бригаду знаємо, звичайно, її бойовий шлях. Вона була створена ще під час Чеченської війни, у них довга історія – є там і торгівля зброєю, людьми. Вони брали участь у бойових діях в Україні ще в 2014 році, брали участь у боях за Луганський аеропорт і в боях під Дебальцевим, мали численні втрати під Вугледаром минулого року. Тому ми їх зустрінемо та продовжимо їхній бойовий шлях", - сказав Саранцев.

Війна в Україні - ситуація на Харківському напрямку

Як повідомляв УНІАН, ситуація на Харківському напрямку залишається складною.

Російські війська атакують Вовчанськ за допомогою малих піхотних груп, оскільки ЗСУ позбавили їх можливості використовувати бронетехніку.

Військовослужбовець з позивним "Історик" 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнко розповів,що Вовчанськ перебуває під контролем Сил оборони України, але окупанти продовжують штурмові дії, використовуючи в основному малі піхотні групи, бо мобілізаційний ресурс ворожої армії дуже великий.

У самому Вовчанську використання ворогом бронетехніки унеможливлено, оскільки Сили оборони України змогли перекрити логістичний шлях ворога в місто.

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