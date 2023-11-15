Штати західного узбережжя США піддадуться найменшому ризику.

Нове моделювання припускає, що атака на американські ракетні шахти призвела б до загибелі мільйонів людей через гостре радіаційне отруєння та поширення радіоактивних опадів по всій країні.

Як пише Newsweek, дослідження показало, що якщо стратегічні стартові бази будуть вражені, велика частина Середнього Заходу опиниться під впливом смертельної дози радіації, а в гіршому випадку - велика частина США і Канади стане непридатною для життя.

Дослідники Принстонського університету підрахували, що за перші чотири дні після удару по шахтах загине від 340 000 до 4,6 мільйона людей, хоча середня кількість загиблих становитиме 1,4 мільйона. Вони кажуть, що 300 мільйонів людей опиняться під загрозою смертельної дози радіоактивних опадів.

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Дослідження з'явилося після того, як минулого року ВПС США заявили, що замінять свої міжконтинентальні балістичні ракети Minuteman III, що знаходяться в експлуатації з 1970-х років, на більш сучасну ракету Sentinel.

План вартістю 1,5 трильйона доларів передбачає заміну всіх 400 старих ракет. Хоча дальність і корисне навантаження міжконтинентальних балістичних ракет "Сентінел" офіційно не розголошуються, вважається, що вони несуть вибухову потужність еквівалентну 800 кілотонн тротилу. Очікується, що вони здатні вразити будь-яку ціль по всій земній кулі за 30 хвилин.

Дослідники заявили, що для того, щоб досягти ядерних ракет в шахтах, які закопані під землею і закриті вибухозахищеними дверима, одна або дві боєголовки потужністю по одній кілотонні повинні приземлитися поруч з ними.

Використовуючи архівні дані про погоду, вчені виявили, що Штати західного узбережжя зазнають найменшого ризику через панівний східний вітер.

Однак, залежно від точного напрямку вітру, найсильніші опади можуть випасти в будь-якій частині США та Канади на схід від Айдахо.

У гіршому випадку майже вся Монтана і Північна Дакота, а також частини Небраски, Колорадо, Вайомінгу, Південної Дакоти і Канзасу отримають дозу, більш ніж в 10 разів перевищує смертельну, що призведе до загибелі людей протягом буквально декількох днів.

Нагадаємо, раніше в США порахували кількість жертв у разі ядерного удару по Москві і Санкт-Петербургу.

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