Аналітики відзначають, що немає універсального визначення такої зброї.

Тактична ядерна зброя стало однією з головних тем обговорення світової спільноти. Це пов'язано з війною в Україні та ракетними випробуваннями Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

Аналітики відзначають, що немає універсального визначення такої зброї, а використання будь-якого типу ядерного пристрою порушує "ядерне табу", які існують з 1945 року після трагедії в Японії.

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Тактична ядерна зброя часто характеризується розміром, дальністю дії або можливістю застосування по обмеженим цілям.

Її часто називають"нестратегічною зброєю". Стратегічна зброя визначається, як така що призначена для ураження "військових можливостей та бажання противника вести війну", в тому числі виробництво, інфраструктуру, транспортні та комунікаційні системи.

Тактична зброя призначена для досягнення більш обмежених та безпосередніх військових цілей, що дозволяють виграти бій. Тому так часто називають зброю з меншою "потужністю" або потужністю, що вивільняється під час вибуху.

Як правило, вона в багато разів більша, ніж звичайні бомби, викликає радіоактивні опади та інші смертоносні наслідки крім вибуху, й не існує узгодженого розміру, що визначає тактичну зброю.

Її часто встановлюють на ракети, авіабомби або артилерійські снаряди з відносно невеликою дальністю дії, меньші, ніж міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть долати тисячі кілометрів та вражати цілі через океани. Водночас багато з цих систем можуть доставляти стратегічну ядерну зброю.

При цьому ядерні країни мають зброю, яка вважається малопотужною або призначеною для використання на полі бою.

Згідно зі звітом дослідницької служби Конгресу США, у розпорядженні Вашингтона близько 230 одиниць нестратегічної ядерної зброї, в тому числі близько 100 бомб B61, розгорнутих з літаків в Європі.

Росія має в своєму арсеналі від 1000 до 2000 боєзарядів для нестратегічних ядерних озброєнь.

У свою чергу Північна Корея заявила, що її недавній шквал ракетних випробувань був розроблений, щоб імітувати бомбардування півдня тактичною ядерною зброєю. На думку експертів, Північна Корея може зайнятися розробкою боєголовок меншого розміру, призначених для використання на полі бою.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив застосуванням ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, А США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

Загалом, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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