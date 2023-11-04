За даними Nukemap, приблизно в 3 км від місця вибуху бомби впадуть будівлі, виникнуть пожежі.

Згідно з моделюванням, проведеним виданням Newsweek за допомогою сервісу Nukemap, ядерна гравітаційна бомба B61-13 потужністю 360 кілотонн може завдати істотної шкоди Москві з 12,6 млн жителів. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 311 480 осіб, а поранених – 868 860 осіб.

Кожен, хто знаходиться в радіусі трохи більше 3 км від місця вибуху, зазнає впливу настільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця, а 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку, пише Newsweek.

За даними Nukemap, приблизно в 3 км від місця вибуху бомби впадуть будівлі, виникнуть пожежі. Все, що знаходиться в радіусі приблизно 1 км від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею.

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Якщо бомба B61-13 буде скинута на Петербург, її ефект може виявитися ще більш руйнівним: загине близько 360 150 осіб, буде поранено 685 930 осіб.

США створять нову ядерну гравітаційну бомбу - деталі

США оголосили, що продовжили розробку нової версії ядерно-гравітаційної бомби. Бомба під назвою B61-13 мала б потужність, подібну до B61-7, виробленої з 1960-х років, і замінила б деякі старі зразки гравітаційних бомб.

Помічник Міністра оборони з космічної політики Джон Пламб заявив, що розробка нової бомби "відображає мінливе середовище безпеки і зростання загроз з боку потенційних супротивників". Пламб додав, що Штати зобов'язані використовувати всі можливості для стримування і, при необхідності, реагування на стратегічні атаки.

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