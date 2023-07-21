"Вагнерівці" продовжують рухатися в цей регіон, наголосили в Пентагоні.

У Сполучених Штатах прокоментували прибуття найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі. У Пентагоні вважають, що вони реінтегруються у російську армію.

Як повідомляє CNN, таку заяву зробила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

"З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що сили "ПВК Вагнер" продовжують рухатися в цей регіон і продовжують, я думаю, консолідуватися там... Ми, безумовно, бачимо, як сили "Вагнера" реінтегруються в російську армію", – сказала вона.

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Прибуття "вагнерівців" до Білорусі

Найманці ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", біля 2-ї години ночі 19 липня по трасі Р43в напрямку Бобруйська рухалася колона "вагнерівців" – вже сьома. Вона налічувала щонайменше 50 одиниць техніки.

Вранці того ж дня кордон Росії з Білоруссю перетнула восьма колона ПВК "Вагнер". Вона налічувала від 100 до 150 одиниць техніки.

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