Колона рухалася в супроводі ДАІ, частина техніки була позначена листами з порядковим номером.

В районі 2-х годин ночі 19 липня по трасі Р43 з боку Рогачова в напрямку Бобруйська рухалася 7-а колона ПВК "Вагнер".

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", вона налічувала як мінімум 50 одиниць техніки найманців Пригожина, серед якої були помічені: пікапи, мінімум 2 автобуси ПАЗ, Камази і Урали тентовані, не менше 8-и "буханок" і фури.

Колона рухалася в супроводі ДАІ, частина техніки була позначена листами з порядковим номером.

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Також сьогодні вранці кордон РФ-РБ перетнула 8-а колона ПВК "Вагнер", вона пройшла, як і всі попередні, по Р43 і далі по М5. В районі 15:30 вона вже рухалася по трасі М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.

8-а колона найманців Пригожина налічує 100-150 автомобілів: пікапи, "буханки", тентовані Урали і Камази, 2 мікроавтобуси, автобуси ПАЗ, Вантажні гази та інженерна/будівельна техніка. Більшість машин на номерах так званої "ЛНР". Цю ж колону, вже ближче до Осиповичів, помітили люди, які відзначили, що в ній було багато будівельних кранів "Івановець", вантажівки, а також легкові автомобілі і пікапи.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - подробиці

Телеграм-канали, пов'язані з ПВК "Вагнер", опублікували відео, на якому засновник військової компанії Євген Пригожин виступає перед найманцями, які приїхали до Білорусі.

Вчора пізно вночі в Білорусь прибула третя за 18 липня і шоста за весь час колона російської приватної військової компанії "Вагнер".

Бойовиків приватної військової кампанії"Вагнер" чекатиме смерть, якщо вони спробують прорватися на територію України з Білорусі.

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