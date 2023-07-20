Після провалу заколоту Пригожина в Росії його найманці прибувають до РБ.

Збройні Сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнера", які прибули в країну після невдалого заколоту в РФ їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони Білорусі, "вагнерівці" проведуть тренування з білоруськими військовими на полігоні "Брестський":

"Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський".

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту Пригожина в РФ ватажок "вагнерівців" повинен був виїхати у Білорусь, а його найманці - повернутися в польові табори. Раніше з'явилася низка повідомлень ЗМІ про те, що в РБ прибувають колони техніки з території Росії.

19 липня 2023 року вранці російсько-білоруський кордон перетнула 8-а колона ПВК "Вагнер", вона пройшла, як і всі попередні, трасою Р43 і далі М5.

Журналісти нарахували щонайменше 485 одиниць техніки найманців "Вагнера" на території військової частини в селищі мета.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на бойовиків приватної військової кампанії "Вагнер" чекатиме смерть, якщо вони спробують прорватися на територію України з Білорусі.

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