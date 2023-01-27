Маріт Браньяс Морері всього через місяць виповниться 116 років. Вона стала новою найстарішою мешканкою планети після смерті своєї попередниці черниці Андре у Франції.

Став відомий секрет довголіття нової найстарішої мешканки планети Маріт Браньяс Морери, яка змінила в цій ролі черницю Люсіль Рандон. Остання 18 січня померла у Франції у віці 118 років.

Всього через місяць Морері виповниться 116 років, вона є уродженкою США й останні 22 роки провела в будинку престарілих в Каталонії. У своєму інтерв'ю Sky News вона розповіла, що по життю воліє "триматися якомога далі від токсичних людей". У цьому полягає один з її головних секретів довголіття.

"Я думаю, що довголіття - це ще трохи й про удачу. Удача і хороша генетика", - назвала вона головні чинники довгого життя.

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У будинку престарілих відзначили, що напередодні свого дня народження Морера знаходиться в доброму здоров'ї й вдячна за увагу, яку викликала її річниця.

У Морери є троє дітей, 11 онуків і 13 правнуків. У віці 113 років вона навіть впоралася з коронавірусом, який підхопила в розпал пандемії у 2022 році.

Попри те, що зовсім скоро Морері виповниться 116 років, вона сповнена енергії, і навіть використовує Twitter для спілкування зі своєю аудиторією.

Історія колишньої найстарішої мешканки планети Люсіль Рандон

18 січня Франції померла жінка, яка вважалася найстарішою людиною у світі. Черниця Люсіль Рендон дожила до 118 років і померла уві сні. Свої останні роки сестра Андре (так її називали у Франції) доживала в будинку престарілих.

Відомо, що Люсіль Рендон відрізнялася власними секретами довголіття. Наприклад, вона кожен день випивала келих спиртного й ласувала солодощами. Також сестра Андре успішно подолала коронавірус й навіть стала найстарішим пацієнтом, який перехворів на Covid-19.

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