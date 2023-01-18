Сестра Андре не дожила до свого 119-річчя всього кілька тижнів.

У Франції померла жінка, яка вважалася найстарішою людиною в світі. Черниця Люсіль Рендон дожила до 118 років.

Свої останні роки сестра Андре (так її називали у Франції) доживала в будинку престарілих. Вона народилася 11 лютого 1904 року, повідомляє The Washington Post.

Рендон дуже любила вино і шоколад. Відомо, що вона кожен день випивала келих спиртного і ласувала солодощами. Сестра Андре відома не лише тим, що є найстарішою людиною у світі. Вона також прославилася тим, що стала найстарішим пацієнтом, який перехворів коронавірусом.

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У своїх інтерв'ю Рендон розповідала, що вона прожила так багато років через свою любов до роботи. Черниця любила працювати, вона це робила до 108 років.

Тепер найстарішою людиною в світі, за даними дослідницької групи з геронтології, є Марія Браньяс Морера. Вона живе в Іспанії та їй 115 років.

Довгожителі і люди, які прославилися в усьому світі

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Ірані помер "найбрудніший" у світі чоловік. За кілька місяців до смерті Аму Хаджі вперше за десятки років помився. До цього він не мився понад 60 років.

У 2022 році помер найстаріший чоловік у світі, він не дожив менше місяця до 113 років. Свій секрет довголіття рекордсмен пояснював просто: "Спокійне життя... і нікого не ображай".

А в 2021 році в Одесі закордонний паспорт отримала 104-річна городянка. Проблеми зі здоров'ям призвели до необхідності лікування за кордоном. Тому дочка Софії Цуркан звернулася в міграційну службу з проханням оформити виїзні документи її мамі.

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