Свій секрет довголіття рекордсмен пояснював просто: "Спокійне життя... і нікого не ображай".

18 січня в Іспанії помер найстаріший чоловік планети - Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. Він прожив 112 років і 341 день.

Як повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса, рекорд Сатурніно визнали після смерті іншого супердовгожителя, 113-річного Еміліо Флореса Маркеса, у вересні 2021 року. Сатурніно було 112 років і 211 днів.

Рекордсмен народився 11 лютого 1909 року в іспанському місті Леон. У 1933 році одружився. Завдяки своєму невисокому зросту - лише 1,50 м - уникнув участі у громадянській війні 1936 року і замість цього заснував успішний шевський бізнес. Крім того, захоплювався грою у футбол.

У 1937 році пережив авіакатастрофу, коли літак впав на будівлю, де він перебував. А у травні 2021-го сам пішов робити щеплення проти COVID-19.

Свій секрет довголіття Сатурніно пояснював просто:

"Спокійне життя... і нікого не ображай".

У чоловіка залишилися сім дочок, 14 онуків і 22 правнуки.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році в Японії помер найстаріший чоловік на Землі - 112-річний Тітецу Ватанабе.

А у вересні 2021 року сестри з Японії, які прожили понад 107 років і 300 днів, стали найстарішими близнюками у світі та потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

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