На думку дослідників, одна з причин зниження зросту частково пов'язана зі збільшенням рівня міграції з країн із нижчим населенням.

Нідерланди довгий час були країною з найвищою за зростом нацією, але, за словами голландських дослідників, люди стають менш високими.

Хоча зріст збільшився за останні 100 років, дослідження показало, що нідерландські чоловіки 2001 року народження були на 1 см нижчі за своїх співвітчизників, народжених у 1980 році. Для жінок ця різниця була більш вираженою - в 1,4 см, пише CNN.

Зазначається, що покоління 1980 року, можливо, було найвищим за всю історію країни, отримуючи вигоди від великого зросту.

Чоловіки 1980 р.н. мали середній зріст 183,9 см і були вищими на 8,3 см, ніж ті, хто народився у 1930 р. Жінки 1980 р.н. також були значно вищими - 170,7 см у порівнянні з 165,4 см у народжених у 1930 році.

У дослідженні служби статистики Нідерландів, муніципальної служби охорони здоров'я GGD та Національного інституту громадського здоров'я RIVM було проаналізовано 719 тисяч людей у віці від 19 до 60 років, народжених у Нідерландах, котрі самостійно повідомили про свій зріст, і використано середній зріст у 19-річному віці як еталон.

На думку дослідників, одна з причин зниження зросту частково пов'язана зі збільшенням рівня міграції з країн із нижчим населенням. Проте, збільшення зросту також уповільнилося для осіб, чиї обидва батьки народилися в Нідерландах, а також для тих, чиї чотири дідусі та бабусі були нідерландцями.

Нідерландські чоловіки без сімейної історії міграції не показали жодного збільшення зросту, тоді як голландські жінки без міграції у своїй родині стали нижчими.

Однак голландці стояли на голову вище від решти світу через те, що їх зріст за останні 70 років збільшився.

У той час як близько 3% покоління 1930-34 років були принаймні 190 см заввишки, у 2020 році зріст більш як 20% людей становить щонайменше 190 см, а 7% - понад 195 см. У 1950-х роках 42% молодих чоловіків були нижчими за 175 см, але в 2020 році ця цифра складає всього 12%.

Для того ж покоління жінок менш як 2% народжених у 1930-34 роках виросли до 180 см. Однак серед народжених у 1980 році майже 10% мають зріст щонайменше 180 см.

Зазначається, що дані мають великі відмінності між північчю та півднем Нідерландів. Люди на півдні - найнижчі, тоді як жителі північних регіонів на 3-3,5 см вищі.

Дослідники підкреслили, що голландці не втратили свого титулу найвищих людей світу, а народжені на межі тисячоліть все ще претендують на цей статус.

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Це дослідження не є першим, що свідчить про скорочення темпів збільшення зросту або про його зменшення. Попередні дослідження припускали, що це може бути пов’язано з посиленням уваги до рослинної дієти та стабілізацією "факторів навколишнього середовища, що стимулюють зріст".

Зріст і вага українців

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, оприлюдненими 10 серпня 2021 року, середній зріст українців складає 169 см (164 см у жінок і 175 см у чоловіків). За рік ці показники не змінилися.

Також, більшість українців (56%) страждають від надлишку ваги. У середньому українці важать 75 кг (71 кг - жінки та 80 кг - чоловіки).

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Автор: Олександр Топчій