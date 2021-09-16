59-річного мафіозі Денаро оголосили в розшук ще в 1993 році.

У Нідерландах 54-річного вболівальника Формули-1, британця Марка Л. переплутали з сицилійським босом мафії Матео Мессіною Денаро й затримали за запитом італійських правоохоронців.

Про це пише BBC.

Жорстке затримання чоловіка відбулося в одному з ресторанів Гааги, коли той обідав зі своїм сином. За словами адвоката Марка, затримання нагадувало "поганий фільм, кошмар", у якому раптом опинився його клієнт.

"Уявіть, що в один момент ви їсте, а вже в інший – сидите у нідерландській в’язниці суворого режиму", – пояснив захисник потерпілого. Він додав, що Марк одночасно був розлючений і не міг стримати сміху.

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У прокуратурі Нідерландів підтвердили, що затримали іноземця помилково. Коли переконалися, що перед ними не мафіозі, негайно відпустили.

59-річного мафіозі Денаро оголосили в розшук ще в 1993 році за організацію вибухів, унаслідок яких загинули 10 людей і ще 93 були поранені.

Загалом, правоохоронцям відомо про щонайменше 50 убивств, вчинених Денаро. Колись бандит хвалився, що може "заповнити кладовище" своїми жертвами.

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Автор: Віолетта Орлова