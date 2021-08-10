Від надлишкових кілограмів і різних форм ожиріння страждають понад 56% жителів країни.

Більшість українців страждають від надлишку ваги — з цією проблемою зіткнулася більша частина жителів нашої країни.

Про це йдеться в доповіді "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2021 році", опублікованій Держстатом 10 серпня.

Згідно зі статистичними даними, від зайвої ваги та різних форм ожиріння страждають понад 56% громадян. Проте, за рік цей показник не збільшився.

Читайте такожУкраїнці майже половину грошей витрачали на їжу-ДержстатПричому жінки краще стежать за своєю фігурою — серед них з надмірною вагою стикаються 54,5%, тоді як серед чоловіків таких 58,8%.

У нормі вага у 42,4% жителів України, ще у 1,2% вона знижена.

Як уточнили в статистичному відомстві, в середньому українці важать 75 кг (71 кг — жінки та 80 кг — чоловіки), а їхній зріст 169 см (164 см у жінок і 175 см у чоловіків). За рік ці показники не змінилися.

Крім того, науковий ступінь бакалавра наук і вище є тільки у 29,7% населення у віці від 25 років. Навчаються такі люди в середньому 12,4 року.

Також цікаво, що у 0,4% українців у віці від 14 до 25 років немає ніякої освіти, вони не вміють ані читати, ані писати.

Як вже повідомляв УНІАН, в Україні за квітень померла 68 621 особа. Це на 48,5% більше в порівнянні з тим самим місяцем минулого року.

Автор: Станислав Кожемякин