Нею стала найбагатша людина світу.

Журнал TIME цьогоріч назвав людиною року американського мільярдера, засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска.

Про це повідомляється на сайті журналу.

Читайте такожОдіозний Ілон Маск вирішив кинути фултайм-роботу та податися в блогериРедакція журналу, який вже 94 роки поспіль обирає найвизначнішу особистість і розміщує її на тематичній обкладинці, назвала Ілона Маска людиною, яка "прагне врятувати нашу планету і здобути для нас нову".

"Клоун, геній, еджлорд, мрійник, промисловець, шоумен, негідник; навіжений гібрид Томаса Едісона, Фінеаса Тейлора Барнума, Ендрю Карнегі і Доктора Мангеттена з "Хранителів", — описує Маска журнал.

Журнал акцентує на суперечливості постаті Маска. Зокрема, зауважують, що він, найбагатша людина, не володіє власник помешканням і розпродає своє майно. Попри те, який значний вплив він має на фондовий ринок, основний канал його комунікації - це Twitter, і дописи для нього (як мільярдер визнав сам) були написані у вбиральні.

Звертають увагу на різноплановість його інтересів — від сонячної енергії і електромобілів до космосу і криптовалюти. І в більшості своїх починань Маск вже досягнув успіху.

Читайте такожІлон Маск став найбагатшою людиною в історії"Його ракетний стартап SpaceX обігнав Boeing та інші компанії у тому, щоб володіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку електромобілів, на якому вона була першою, і оцінюється в крутий 1 трильйон доларів. Це зробило Маска зі статками понад 250 мільярдів доларів найбагатшим громадянином в історії, принаймні на папері", — пише TIME.

Редакція наголошує: шлях до цього був для бізнесмена вкрай непростим.

"Кілька років тому з Маска знущалися як з божевільного шахрая на межі банкрутства. Тепер цей сором’язливий південноафриканець із синдромом Аспергера, який утік від жорстокого дитинства й подолав особисту трагедію, підкорює уряди та промисловість", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, торік звання "Людина року" за версією TIME отримали одразу дві людини. Ними були новообраний президент США Джо Байден і тодішня кандидата у віце-президенти Камала Харріс.

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Автор: Анастасія Печенюк