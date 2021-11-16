Засновник Tesla не міг продати розкішну нерухомість протягом декількох місяців, йому навіть довелося знижувати ціну.

Американський мільярдер Ілон Маск нарешті знайшов покупця для останнього з належних йому будинків, який він оцінив в мільярди доларів. Великий особняк в районі затоки Сан-Франциско інженер спочатку оцінював в 37,5 мільйона доларів (близько мільярда гривень).

Про це повідомляє The New York Post.

Маск виставив цей будинок на продаж в червні, проте тільки зараз знайшлася людина, яка готова віддати за особняк інженера таку чималу суму. Втім, інженеру довелося знижувати ціну майже на 6 мільйонів доларів.

Інженер вже уклав з покупцем попередній договір. Якщо Маску вдасться продати цей особняк, мільярдер нарешті виконає свою обіцянку, дану ще у 2020 році. Тоді він заявив, що продасть всю свою нерухомість.

До такого рішення Маск прийшов у відповідь на критику з приводу свого величезного стану. Інженера звинувачували в ЗМІ у тому, що він нібито платить дуже маленькі податки, які непорівнянні з його доходами.

Читайте такожІлон Маск втратив 50 мільярдів доларів за два дні через опитування у TwitterПлоща останнього особняка, яким поки ще володіє Маск, становить понад 1,4 тисячі квадратних метрів. У будинку розташовано 10 ванних кімнат і стільки ж спалень, величезна кухня і розкішний зал для банкетів. Крім цього, особняк оснащений гаражем, де помістяться три авто, а біля нього є навіс, під яким легко можна додатково припаркувати вісім машин.

Сам Маск зазначав, що ця нерухомість має для нього особливе значення. Тому інженер сподівався, що будинок купить велика сім'я, яка буде щаслива жити в такому особняку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Маск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування в Twitter

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Автор: Поліна Кузенко