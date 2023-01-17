Лукашенко підозрює свої спецслужби у можливій зраді.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не довіряє власним спецслужбам. Він почав комплектувати свою охорону з приватної охоронної служби.

"На фоні інформації про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі, Лукашенко підозрює свої спецслужби у можливій зраді. Зокрема, йдеться про білоруський КДБ", – заявили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що через це білоруський диктатор сформував новий підрозділ особистої охорони. До неї входять представники однієї з приватних охоронних компаній країни.

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"За інформацією білоруського підпілля, це компанія "Гард сервіс", на яку вже покладені завдання по формуванню ПВК для участі у війні проти українців", – додали в повідомленні.

Що відбувається в Білорусі

Росія використовує територію Білорусі як плацдарм для ударів по території України та тренування новомобілізованих. Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко розповів, що на території Білорусі наразі перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їхня кількість періодично змінюється.

Крім того, російська влада не полишає спроб офіційно втягнути білоруську армію у війну проти України.

Полковник СБУ Роман Костенко заявив, що російський дипломатичний напрямок та особисто президент РФ Володимир Путін працюють над тим, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Чи погодиться на це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, стане відомо вже навесні.

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