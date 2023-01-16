За словами очільника ДПСУ, прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських та білоруських військ біля українського кордону.

На території Білорусі наразі перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їхня кількість періодично змінюється.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що РФ проводить ротацію своїх військових на території Білорусі.

"На сьогодні кількість військ РФ на території Білорусі становить близтко 11 тисяч військовослужбовців. Проте дана цифра щодня змінюється через те, що зараз якраз відбувається ротація підрозділів РФ, а саме 2-а мотострілецька дивізія виходить на територію Росії у Воронезьку та Бєлгородська області, а їй на заміну приходить 6-а мотострілецька дивізія. Тому щодня цифра змінюється, але ми це тримаємо на постійному контролі", - зазначив Дейнеко.

Відео дня

За словами очільника ДПСУ, прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських та білоруських військ біля українського кордону. Попри це ні на мить не припиняються роботи з інженерного облаштування кордону на ділянці з Білоруссю.

"Ці роботи продовжуються і зараз. Тому що наша головна задача - це бути спроможними діяти у відповідь на можливі загрози. Не треба недооцінювати ворога. Тому ДПСУ разом з іншими складовими Сил оборони України проводить такі заходи. Ми в постійній готовності", - підсумував Дейнеко.

Війна в Україні: загроза з боку Білорусі

Упродовж останніх тижнів росіяни продовжують посилювати білоруське угруповання війська. Станом на кінець грудня в Білорусі налічували до 10 тисяч російських військових.

Польський військовий аналітик, керівник аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика вважає, що Білоруська армія, скоріше за все, приєднатися до російського вторгнення в Україну. Навчальна активність військових Білорусі в минулому році була максимальною після розпаду СРСР.

На думку аналітиків ISW, Кремль може розширити військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: