Американський міністр зазначила, що Україна повністю залежить від допомоги, яку надають партнери – в тому числі і США.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що надання фінансової та військової допомоги Україні – в національних інтересах Сполучених Штатів. Вона наголосила на важливості підтримки як України, так і Ізраїлю.

Про це чиновниця сказала в ефірі телеканалу CNBC, говорячи про перспективи поданого президентом США Джо Байденом запиту на $106 млрд фінансування. Міністр зазначила, що не може прогнозувати терміни схвалення цієї допомоги в Конгресі, проте висловила надію, що це станеться.

"Надзвичайно важливо, щоб ця допомога була надана Україні та Ізраїлю. Ми не можемо допустити, щоб Україна програла битву на внутрішньому фронті, тому що їй не вистачило грошей на утримання вчителів або перших служб реагування в той час, коли вона сміливо воює на полі бою", – підкреслила Йеллен.

Американський міністр зазначила, що Україна "повністю залежить від цієї допомоги". Вона також нагадала, що європейські партнери надають 50 млрд євро допомоги Україні протягом наступних чотирьох років. У свою чергу МВФ надає $15 млрд, і "їм потрібно, щоб ми внесли свій внесок у це, щоб це було пакетом".

Йеллен додала, що якщо дозволити російському диктатору Володимиру Путіну виграти в Україні, його наступною ціллю може стати один із союзників США по НАТО.

"Це критичний пріоритет для президента, критичний пріоритет для національної безпеки нашої країни", – зазначила міністр фінансів США.

Допомога Україні від США

У США вже кілька тижнів не можуть схвалити фінансування для України. 20 жовтня президент США подав запит на виділення понад 100 млрд доларів, де закладені кошти на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші витрати. Левова частка цих коштів – близько 60 млрд – передбачені саме на підтримку України. Однак запит досі не схвалили.

Нещодавно Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет країни, де знову не були передбачені гроші для підтримки України. Низка ЗМІ писали, що схвалити фінансування законодавці можуть в період до Різдва (25 грудня). В іншому випадку, питання знову "зависне" через свята.

Вас також можуть зацікавити новини: