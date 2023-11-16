Документ підтримали понад 80 сенаторів.

Сенат у середу, 15 листопада, ухвалив тимчасовий бюджет США. Ухвалено проект закону про бюджет уряду, який має допомогти уникнути шатдауну (тимчасової часткової зупинки роботи держорганів).

За документ висловилися 87 сенаторів, а проти виступили 11, пише The Washington Post. Журналісти додали, що законопроект про запобігання закриттю уряду надіслано на робочий стіл до президента Джо Байдена незадовго до дедлайну.

Раніше зазначалося, що державне фінансування закінчується 17 листопада, і до цього часу Сенат мав ухвалити документ.

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15 листопада стало відомо, що Палата представників США ухвалила проект закону про фінансування уряду, який дозволить уникнути шатдауну. У документі не було передбачено додаткову допомогу для України чи ізраїльської держави.

Представник Білого дому говорив, що Джо Байден готовий поставити підпис під цим документом, якщо його буде ухвалено Сенатом.

Нагадаємо, американський Конгрес не ухвалив вчасно держбюджет країни на наступний фінансовий рік, який стартував 1 жовтня, оскільки на тлі фактичного старту передвиборчої президентської кампанії загострилася внутрішньополітична криза, і частина республіканців активно виступала за те, щоб витрати влади США на допомогу Києву різко скоротили.

У зв'язку з цим пізніше було ухвалено тимчасовий бюджет Штатів на 45 днів, у якому були розписані лише найнеобхідніші витрати і не ньому не було передбачено допомогу Україні. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на думку Києва, підтримка нашої держави з боку США не була підірвана.

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