У Польщі вже місяць з'ясовують, чому російська ракета пролетіла півкраїни і впала сама по собі.

Російська ракета, що впала на території Польщі і спричинила скандал в країні, не несла реальної загрози. Про це заявив заступник Міністра оборони Марчін Осієпа, пише Polsatnews.

Російська ракета впала на польській території імовірно 16 грудня, але польська громадськість дізналася про це тільки в квітні, коли випадково було знайдено уламки. Польській владі і військовим вже місяць доводиться виправдовуватися з цього приводу.

"Знаходження ракети в Польщі не було очевидним. Були сигнали тривоги - щось з'явилося на радарі. Не зовсім зрозуміло, що і чи було в повітряному просторі Польщі", – заявив Осієпа.

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Заступник Міністра оборони підкреслює, що дана ракета не несла реальної загрози, особливо для Польщі, оскільки відпочатку була "обманкою" для перевантаження української ППО під час масованого російського обстрілу.

"Мова не йде про ракету, націлену на Польщу, озброєну і націлену на польську територію. Мова йде про ракету, яка мала збити з пантелику системи ПРО України, яка в результаті дефекту змінила траєкторію польоту і самоліквідувалася, а оскільки виконувала функцію омани, то постійно змінювала висоту, маневрувала", – пояснював чиновник.

Виправдовуючись, чому про заліт ракети на польську територію не було повідомлено публічно, Осієпа заявив, що даний факт залишався під сумнівом аж до виявлення її уламків у квітні.

Інцидент з падінням російської ракети в Польщі

16 грудня Росія влаштувала черговий масований обстріл України, випустивши понад 70 ракет по об'єктах української енергетики. Одна з російських ракет, як тепер відомо, збилася з курсу і залетіла на польську територію. Пролетівши сотні кілометрів, вона так і не була збита, а самостійно впала в лісі в самому центрі Польщі, не заподіявши ніякої шкоди.

Хоча польські військові зафіксували заліт невідомого об'єкта на територію країни, громадськості про це не повідомили. Тільки в квітні місцеві жителі випадково знайшли її уламки, і вся історія спливла на поверхню. Як з'ясувалося, ракета мала бетонний муляж боєголовки і призначалася виключно для обману систем ППО, оскільки не могла заподіяти істотної шкоди наземним об'єктам.

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