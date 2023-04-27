Бойова частина ракети була відсутня, а на корпусі є надписи російською мовою.

У центрально-північній частині Польщі знайшли уламки об'єкта, схожого на ракету "повітря-земля". Дивну знахідку виявили поблизу міста Бидгощ.

Як повідомляє RMF24, факт знахідки об'єкта підтвердили офіційно. Наразі його офіційно називають "уламками неідентифікованого військового об'єкту". Втім, влада запевняє, що безпеці місцевих мешканців нічого не заважає.

Водночас генпрокурор Збігнєв Зьобро заявив, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія.

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Журналісти RMF FM дізналися, що це можуть бути залишки ракети класу "повітря-земля". Ймовірно, ракета впала якийсь час тому, а її уламки виявили тільки зараз. Важливо, що на уламках нібито є написи російською мовою, що може свідчити про те, що ракета могла бути радянською. Бойової частини у цієї ракети не було. Офіційно цю інформацію не коментують.

Ліс, де впала ракета, розташований за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії.

Падіння ракети у Польщі

Нагадаємо, що це не перший випадок з падінням ракети у Польші. 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За майже 4 години окупанти випустили по території України близько 100 ракет.

Того дня у Польщі, неподалік кордону з Україною, в селі Пшеводув впала ракета. Внаслідок удару загинули двоє людей. У НАТО заявили, що не мають підтверджень підготовки Росією зумисної ракетної атаки на Польщу.

В Альянсі заявили, що у Польщі упала ракета української системи ППО, однак відповідальність за це несе Росія, яка обстрілювала українські міста.

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