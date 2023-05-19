Ймовірно, вона потрапила до Польщі під час масованого обстрілу України 16 грудня.

У Польщі виявили боєголовку від російської ракети, що впала на польській території ще в грудні. Про це повідомив глава Адміністрації Президента Польщі Павло Шрот в ефірі радіо RMF FM.

Боєголовку російської ракети знайшли в лісі недалеко від міста Бидгощ в центральному регіоні Польщі. Раніше в квітні були знайдені уламки центральної і хвостової частин цієї ракети.

За словами Шрота, боєголовка зроблена з бетону і не містила вибухівки. Тобто дана ракета відпочатку була ціллю-обманкою, використаною російськими військами для перевантаження української ППО в ході масованого обстрілу, що відбувся 16 грудня.

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На питання журналіста про особисті наслідки для польських військових, які пропустили російську ракету далеко вглиб польської території, Шрот заявив, що ніхто з відповідальних генералів, так само як міністр оборони не подавали заяву про відставку.

Інцидент з падінням російської ракети в Польщі

15 листопада російська армія здійснила черговий масований обстріл України в рамках кампанії зі знищення української енергетики. Того дня було випущено понад 90 ракет різних типів. Увечері того дня стало відомо, що в Польщі поруч з кордоном впала ракета, убивши при цьому двох поляків. Пізніше стало відомо, що ракета була українською - від ППО.

16 грудня Росія влаштувала новий обстріл, випустивши понад 70 ракет. Саме того дня на польську територію залетіла вже російська ракета. Пролетівши сотні кілометрів, вона впала в лісі в самому центрі Польщі, не заподіявши ніякої шкоди. Про цей факт відомо стало тільки в квітні, коли уламки ракети випадково виявили цивільні.

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