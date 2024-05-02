Глава МЗС України вважає, що давно слід розцінювати Путіна як прямого ворога.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, як США слід вибудовувати стратегію в російсько-українській війні.

"З Росією краще не палити мости" - чиновник розкритикував такий підхід Вашингтона. Міністр наголосив в інтерв'ю Foreign Policy, що в США голоси на користь цієї риторики досі лунають, тоді як Заходу вже давно слід розцінювати Путіна як прямого ворога. Кулеба закликав США:

"Перестаньте дивитися на Україну через призму відносин із Росією. Я знаю, що досі побутує думка, що за будь-якого результату цієї війни, США будуть змушені підтримувати відносини з Росією, а отже, не повинні "палити мости". Але ви не зможете дозволити собі жодних нормальних стосунків із Росією за президента [Володимира] Путіна, тому що він зробив свій вибір, і цей вибір - війна". Відео дня

Глава МЗС України наголосив: помилково думати, що Путін нарощує свою оборонну промислову базу виключно для того, щоб воювати з Україною. "Тому розглядайте Росію при Путіні як ворога", - акцентував Кулеба.

Він вважає, що розробляючи військову стратегію, США повинні шукати проблему в собі, а не в Україні. "Запитайте себе: Що ми робимо не так, якщо не можемо допомогти нашому союзнику здобути перемогу? Перекладати всю відповідальність на плечі України - означає свідомо відмовлятися від відповідальності", - пояснив міністр.

Очільник МЗС України наголосив, що кожного разу, коли ракета РФ вбиває українця - це відбувається через те, що союзники своєчасно не поставили Україні систему ППО або іншу зброю. Цей момент має бути в усіх стратегічних розрахунках Заходу, вважає Кулеба.

План перемоги Києва не передбачає контрнаступу

У квітні 2024 року Bloomberg заявив, що Україна потребує нового плану перемоги у війні, оскільки США досі не ухвалили важливий пакет допомоги на суму 61 млрд доларів на користь Києва. ЗМІ заявило, що тривала пауза в наданні допомоги з боку союзників обернулася для України тим, що тепер неможливо повернути всі окуповані Росією території.

Там заявили, що припинити війну, ймовірно, тепер вийде лише шляхом врегулювання. Для цього потрібно сформувати досяжну і послідовну стратегію припинення війни, акцентував Bloomberg.

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