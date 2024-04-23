Врегулювання має бути метою, але тільки після того, як Київ забезпечить стримування.

США перебувають на порозі остаточного ухвалення пакета допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів, і тепер Україні потрібен новий план у війні. Як пише Bloomberg, рік тому відповідь на запитання, яким має бути цей план, була зрозумілою: Україна повинна повернути всі окуповані Росією території, завдавши повної поразки Росії. Але якщо раніше це було можливо, то тепер уже ні, підкреслює видання.

"Перерва в наданні американської військової допомоги Україні вже обернулася втратами життів, землі та військової ініціативи, які буде важко відновити. Зараз необхідна нова, досяжна і послідовна стратегія припинення війни, кінцевою метою якої є врегулювання", - вважає Bloomberg.

При цьому переговори про врегулювання мають відбутися тоді, коли Кремль зрозуміє, що йому більше нема чого вигравати від продовження боротьби, і коли Україна вже створить засоби стримування проти будь-якого відновлення бойових дій.

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Головне - якнайшвидше доставити на фронт вкрай необхідні артилерійські снаряди, стабілізувавши українські лінії. Після цього ЗСУ повинні будуть зосередитися на обороні, завдаючи втрат російським військам і техніці та одночасно мобілізовуючи робочу силу, необхідну для відновлення і відпочинку виснажених фронтових підрозділів, зазначає видання.

"Відсутність будь-яких великих спроб контрнаступу у 2024 році має стати частиною теорії перемоги Києва, а не свідченням того, що Україна не може перемогти. Тому що до наступного року, якщо все піде добре, вона зможе використати цей час для перегрупування, поповнення особового складу, засобів ППО і далекобійної артилерії, а також прийняти на борт F-16 та іншу високотехнологічну техніку, яка знадобиться їй для створення надійного, довгострокового стримування майбутнього нападу. Для Росії ж продовження вторгнення буде дедалі болючішим і важковиправданим", - підкреслює Bloomberg.

Допомога США Україні

20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам. Ще до голосування в Міністерстві оборони США сказали, що готуються оперативно надіслати пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

Раніше Bloomberg писав, що допомога США дасть змогу ЗСУ дещо перевести дух на полі бою, хоча навряд чи це саме по собі переломить хід війни.

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