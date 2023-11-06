Байдену варто відмовитися від риторики про перемогу України та знайти інший аргумент для просування військової підтримки Києва.

Для адміністрації президента США Джо Байдена та інших прихильників України у Вашингтоні настав час переосмислити мету військової підтримки Києва та навести нові аргументи для неї, щоб переконати скептиків. Тепер йдеться не про перемогу України, а про її виживання, пише The Washington Post.

Видання посилається на нещодавню статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у виданні The Economist, в якій він порівняв ситуацію на фронті із Першою світовою та пояснив, чому літній контрнаступ зазнав невдачі.

"Контрнаступ України мав забезпечити політичну підтримку Києва, довівши, що він може відвоювати втрачені території. Тепер прихильникам України може знадобитися навести зворотний аргумент: Україна не відвойовує значну територію, і допомога необхідна на невизначений термін, щоб запобігти нищівній поразці", – такий висновок WP робить із статті Залужного.

Відео дня

Видання зазначає, що "вікно" для вигідних мирних переговорів з Росією вже минуло, адже Кремль теж бачить глухий кут на фронті і вважає, що у довготривалій війні на виснаження Росія переможе. Але й для України це не означає неминучу поразку, адже "Путін не безсмертний".

"Сполучені Штати ніколи не повинні визнавати незаконні завоювання Путіна. Але, можливо, доведеться повернутися від мрій про перемогу до підготовки життя в глухому куті", – пише WP.

Автор публікації наголошує, що "стратегічна неспроможність" перемогти Росію на поточному етапі є головною причиною опору частини республіканців подальшим поставкам зброї в Україну. Тому адміністрація Байдена має сформулювати досяжний фінал війни і план його досягнення, аби здолати опір Конгресу.

"Більшість у Конгресі розглядає Росію як супротивника Америки та розуміє важливість незалежної України. Має бути можливість згуртувати більшість Конгресу навколо цього спільного бачення. Просто висміювати чи поблажливо ставитися до скептиків уже не вийде. Вони не є проблемою; стратегія є проблемою", – пише WP.

Проблема із поставками американської зброї в Україну

Як писав УНІАН, в Конгресі США не вистачає голосів для ухвалення нової програми оборонної підтримки України. Частина депутатів-республіканців з групи так званих "трампістів" виступають категорично проти цього, а без їхніх голосів ухвалити програму неможливо.

У жовтні президент Джо Байден запропонував ухвалити одним великим пакетом програму допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню із додаванням туди ж витрат на укріплення американського кордону із Мексикою. Тобто в пакеті буде все те, що дуже подобається "трампістам", плюс допомога Україні.

Однак Палата представників Конгресу все одно проголосувала за окремий пакет допомоги Ізраїлю, аби не голосувати за великий пакет, запропонований Байденом. Сам Байден пообіцяв накласти вето на рішення, яке не передбачає допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: