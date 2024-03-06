Німецькі генерали нібито розповіли про перебування британських військ в Україні.

Не потрібно вибачень за витік британських військових таємниць, каже посол Німеччини

Німеччині "не потрібно вибачатися" за оприлюднення відеодзвінка, в якому випадково з’явилися відомості про британські "війська на землі" в Україні, заявив посол країни в Великобританії.

Мігель Бергер заявив, що витік інформації був "російською гібридною атакою", яка мала на меті "дестабілізувати Захід", і що деякі реакції допомогли досягти цілей Росії.

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"Ми маємо бути обережними, щоб не потрапити в російську пастку створення розколу, і, на жаль, деякі засоби масової інформації та деякі люди потрапили в цю пастку", — сказав він у програмі BBC Today.

У відеодзвінку, який просочив, голова ВПС Німеччини сказав, що у Британії є "кілька людей на землі [працюючих] у зоні досяжності" — військовий термін, який означає підрозділи, розгорнуті в глибині України.

Військові експерти попередили, що викриття ставлять під загрозу британські війська, оскільки раніше вважалося, що їхня роль на землі обмежена.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес розкритикував витік інформації, заявивши, що цей інцидент продемонстрував, що Німеччина не є "ані безпечною, ані надійною".