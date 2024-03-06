Вони попереджають, що зараз триває "гонка з часом".

Естонія, Франція і Польща закликали терміново підвищити оборонну готовність Європи, оскільки зараз вона перебуває в "гонці з часом".

Як пише The Guardian, країни закликають збільшити інвестиції в оборону. У документі, на який посилаються журналісти, вказані головні пріоритети нової Європейської оборонної промислової стратегії. У Таллінні, Парижі та Варшаві переконані, що необхідно зосередитися на таких напрямах:

поліпшення довгострокового потенціалу оборонної промисловості ЄС для забезпечення потреб армій, зменшення стратегічної залежності та підвищення здатності швидко нарощувати виробництво під час криз;

підтримка фундаментального підвищення рівня запасів боєприпасів, що мають вирішальне значення в бою, наявності ключових систем озброєнь та інших спроможностей у різних галузях;

посилення конкурентних переваг ЄС та його країн-членів у галузі технологій та інновацій (військового та подвійного призначення), зокрема шляхом усунення вузьких місць, забезпечення надійності ланцюжків поставок і поліпшення доступу до фінансування зростання;

зміцнення співпраці з Україною та заохочення її участі в оборонно-промислових ініціативах.

У документі також вказується, що недостатнє фінансування цих ініціатив призведе лише до збільшення витрат у майбутньому.

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Європа готується до війни: що відомо

За даними західних ЗМІ, у Європейському союзі серйозно стурбовані можливою перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Нещодавно колишній президент заявив, що заохочував би Росію здійснювати напади на країни НАТО, які роблять недостатні внески на оборону.

Також останнім часом військовослужбовці та політики низки європейських країн попереджали людей, що вони мають бути готовими до можливої війни з Російською Федерацією вже найближчими роками.

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