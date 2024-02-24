У "Групі семи" обіцяють вводити нові санкції та продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Києву.

Лідери країн "Групи семи" (G7) підтвердили непохитну підтримку України та ще раз привітали хоробрість і стійкість українського народу, який невтомно бореться за свободу та демократичне майбутнє України. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті G7 у річницю початку повномасштабного вторгення РФ в Україну.

Лідери G7, зокрема, висловили переконання у здатності забезпечити перемогу народу України в боротьбі за своє майбутнє та допомогти створити всеосяжний, справедливий і міцний мир.

"Ми продовжуватимемо підтримувати право України на самооборону та підтверджуватимемо нашу відданість довгостроковій безпеці України, зокрема шляхом укладення та виконання двосторонніх зобов’язань і домовленостей у сфері безпеки, на основі Спільної декларації підтримки України, яку ми схвалили у Вільнюсі в липні минулого року. Ми посилюємо нашу безпекову допомогу Україні та збільшуємо наші можливості виробництва та доставки, щоб допомогти країні", - йдеться у заяві.

У Групі також привітали рішення Європейської Ради розпочати переговори про вступ з Україною та прогрес Києва у виконанні умов програми розширеного фінансування МВФ.

"Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні потреби у фінансуванні. ... Ми рішуче вітаємо схвалення ЄС фінансової програми для України в розмірі 50 мільярдів євро. Вона забезпечить вирішальну фінансову підтримку Україні до 2027 року", - зазначили лідери G7.

Вони також закликали Росію негайно припинити загарбницьку війну та повністю й безумовно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України. При цьому у Групі анонсували, що продовжать "збільшувати вартість війни Росії" - зокрема, впроваджувати нові санкції, чинити тиск на доходи РФ від енергоносіїв, вживати заходів проти суб’єктів третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії та продовжити роботу над використанням російських активів для допомоги Україні.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну в подальшому розвитку Формули миру президента Зеленського та беремо на себе зобов’язання підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, який відповідає принципам Статуту ООН, міжнародному праву та поважає суверенітет і територію України. цілісність. Оскільки Україна вступає в третій рік цієї невпинної війни, її уряд і народ можуть розраховувати на підтримку G7 стільки, скільки потрібно", - підсумували у Групі.

G7 і Україна

Країни G7 запропонували "цікавий" варіант використання активів РФ на користь України. За інформацією Bloomberg, союзники Києва можуть продати боргові зобов'язання, щоб внести вклад у відновлення зруйнованої війною країни, використовуючи заморожені активи в якості застави.

Прихильники такої ідеї вважають, що при будь-якому врегулюванні конфлікту відповідно до міжнародного права Росія буде зобов'язана заплатити збиток, нанесений її Україні. Якщо ж РФ відмовиться, можна буде пред'явити претензії на заморожені активи.

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