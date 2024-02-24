Фон дер Ляєн каже, що усвідомлення європейцями загрози від РФ має вплинути на голосування під час виборів до Європейського парламенту.

Європейці добре зрозуміли, наскільки небезпечним є Володимир Путін. Це розуміння позначається на результатах виборів, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції у Києві.

Так, журналісти запитали фон дер Ляєн, чи вона побоюється, що червневі вибори до Європейського парламенту послаблять підтримку України з боку європейських громадян.

"Демократії в усьому світі стоять на боці України. І якщо ви подивитеся на громадську думку, дивовижно побачити, якою міцною громадська думка була і якою міцною громадська думка на підтримку України зберігається. І я думаю, що європейські громадяни зрозуміли, у першу чергу, наскільки це важливо, що відважний український народ бореться за демократичні цінності, які ми поділяємо, і за дотримання верховенства права", - наголосила фон дер Ляєн.

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Також вона сказала, що європейці дуже добре зрозуміли, наскільки небезпечним є президент РФ Володимир Путін. За її словами, якщо треба ще один доказ, на що здатен Путін, треба звернути увагу на вбивство критика Кремля Олексія Навального.

"Це те, що дуже добре зрозуміли європейські народи. Тепер, важливим є те, що ці думки висловлюються в голосах", - сказала вона.

У цьому зв'язку, на її думку, важливим є те, чи люди, які підтримують центристські партії, візьмуть участь у голосуванні. "Чим міцнішим буде центр, тим міцніщою буде підтримка України", - сказала фон дер Ляєн.

Як відомо, Європейська народна партія, яка об'єднує працентристські сили, має намір повторно висунути кандидатуру фон дер Ляєн на посаду президента ЄК.

Вибори до Європарламенту

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту в країнах-членах ЄС відбудуться 6-9 червня 2024 року. Однак в багатьох країнах Євросоюзу цього року також відбудуться вибори до своїх національних парламентів. США вже офіційно попередили, що Росія спробує втрутися у ці вибори, щоб схилити результати на свою користь.

У 2023 році у двох європейських країнах на парламентських виборах перемогли праві популісти, що негативно ставляться до України та дещо лояльніше до Росії. Йдеться про Словаччину та Нідерланди.

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