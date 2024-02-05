Зазначається, що обговорення ведеться на технічному рівні.

Країни "Великої сімки" та Європейський союз обговорюють план використання понад 250 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку в якості застави для фінансування відновлення України.

Видання Bloomberg пише, союзники України могли б продати боргові зобов'язання, щоб внести вклад у відновлення зруйнованої війною країни, використовуючи заморожені активи в якості застави.

Прихильники цієї ідеї вважають, що при будь-якому врегулюванні конфлікту відповідно до міжнародного права Росія буде зобов'язана заплатити збиток, нанесений її сусідові. Якщо Росія відмовиться, можна буде пред'явити претензії на заморожені активи.

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Наразі обговорення ведеться на технічному рівні, тобто політичне рішення ще не прийнято. Один зі співрозмовників сказав, що деякі країни хочуть діяти швидше, ніж інші.

"Велика сімка" зобов'язалася змусити Росію заплатити за відновлення України і заморозити активи, що знаходяться під санкціями, поки вона цього не зробить. Кілька країн G-7, включаючи Францію та Німеччину, досі чинили опір можливості повної конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та потенційні наслідки для стабільності євро.

За словами одного зі співрозмовників, план може передбачати створення компанії спеціального призначення, яка буде випускати безкупонні облігації, забезпечені заставою з правом вимоги. Буде створена ієрархія застави, яка використовуватиме активи, що зберігаються в Euroclear, а також у банках.

Варіант використання активів в якості застави, розглядається як альтернатива. Росія пообіцяла юридично оскаржити будь-яку спробу арешту активів.

Будь-який крок буде зроблено на додаток до планів ЄС щодо застосування податку на прибуток, отриманий від заморожених активів Центробанку. Хоча і повільно, але цей план просувається. Переважна більшість активів, що потрапили під санкції, знаходяться в бельгійській кліринговій палаті Euroclear, де вони принесуть 4,4 мільярда євро в 2023 році, згідно з фінансовими результатами, опублікованими минулого тижня. Кілька російських компаній оскаржили санкції, і в даний час ведуться судові розгляди.

Обговорення зосереджені на довгострокових потребах Києва і не пов'язані із зусиллями з підтримки економіки України в найближчій перспективі.

Допомога Заходу Україні - останні новини

1 лютого ЄС виділив 50 млрд євро для України. Пакет, який покликаний стати опорою українському бюджету, виділяють на чотири роки.

Водночас у США питання допомоги Києву досі не вирішене. 4 лютого спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроекту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки-без підтримки України.

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