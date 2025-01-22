На його думку, не можна починати переговори без України.

Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими, навіть якщо за це виступатимуть всі її союзники

Про це під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи була б для Києва прийнятною угода, згідно з якою Російська Федерація залишить під своїм контролем окуповані території на сході України.

За його словами, влада не має права відмовлятися від земель, за які гинули українці, зараз треба працювати над закінченням гарячої стадії війни. На думку президента, наразі кремлівський правитель Путін сам не розуміє, як вийти з цієї війни, тому США та Європі варто чинити тиск на нього. Також він не радить починати перемовини з Путіним з питань, чого хоче і що пропонує сам очільник Кремля:

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"Путіна не можна суб'єктивізувати в цій історії. Він порушив все, він винен. Він повинен знати, що він порушив, помилився тощо. Але просто так його не зупиниш. І вже говорити з позиції сили. Якщо починати говорити з ним на рівних, то це програш для України".

Трамп обіцяє закінчити війну

Нагадаємо, на початку грудня у Парижі зустрілися президенти України, Франції та новообраний лідер США Дональд Трамп. Після зустрічі він заявив, що Володимир Зеленський прагне припинення вогню та закінчення війни.

Новий президент США неодноразово казав, що хоче обговорити з Путіним припинення війни. ЗМІ повідомляли, що вони мали телефонну розмову, однак офіційних підтверджень цього не було.

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