Україна у розмовах з США наполягає, аби Європа була представлена за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким може бути формат переговорів про завершення війни, розпочатої Росією проти України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави.

"Я не можу сьогодні спрогнозувати, який майбутній стіл перемовин. Тому що, він буде залежати не тільки від України. Від України безумовно, але не тільки. У розмові зі Сполученими Штатами Америки я завжди кажу, що Україна частина Євросоюзу у майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за столом перемовин. Бо для нас ЄС - це не тільки союз, для нас це економічні гарантії безпеки. І це факт", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що для нього представництво Європи за будь-яким форматом майбутніх перемовин буде важливим.

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"Який це буде формат, що буде, я не можу сьогодні сказати, тому що не хочу сьогодні взяти на себе саме цю відповідальність. Ми до конкретики дійдемо. Подивимося, який буде формат. Головне сьогодні - зробити все, щоб ми дійшли до будь-якого формату чим швидше, тим краще для людей", - наголосив Зеленський.

Переговори про мир - останні новини з фронту

За даними видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, Росія під час переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме якнайшвидшого розірвання військових зв’язків України з НАТО та набуття нашою країною статусу нейтральної держави з обмеженою армією.

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