Деяким жінкам листи з дивним посланням прийшли на старі адреси, де вони мешкали понад 20 років тому.

В австралійському Мельбурні щонайменше 65 жінок отримали поштою від невідомого відправника використані презервативи.

Як повідомляє ВВС, поліція розпочала розслідування дивних інцидентів. Слідство вважає, що жертви пов'язані між собою - усі вони навчалися у приватній школі для дівчаток 1999 року. З випускного альбому зловмисник отримав адреси жінок. Деякі послання прийшли на старі адреси жінок - їх отримали батьки.

При цьому зловмисник деяким жертвам надсилав кілька листів із використаними презервативами. Також у листі були рукописні послання із непристойними пропозиціями та погрозами.

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Наразі відправника шукають за аналізом ДНК та експертизою почерку.

"Це може бути колишній учень, співробітник, це може бути хтось, хто знайшов цей випускний альбом у смітті", - заявили у поліції.

Інші схожі інциденти

Раніше в Костромській обласній думі РФ депутати викликали один одного на дуель. Один з них запропонував організувати її на арені цирку, розмахувавши презервативом.

Втім, новинами про презервативи не так вже й легко здивувати. Нещодавно нінеколог з Гондурасу був приголомшений, виявивши таргана у піхви пацієнтки.

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