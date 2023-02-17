Очікується, що за кілька тижнів бій між політиками відбудеться на цирковій арені.

У Костромській обласній думі РФ депутати викликали один одного на дуель. Один з них запропонував організувати її на арені цирку.

Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live, виклик кинув депутат єдинорос Євген Щепалов своєму колезі Дмитру Грибкову. Це сталося посеред чергового засідання. Щепалов кинув в обличчя Грибкова білу рукавичку.

На відео з місця подій чутно, як Грибков каже супернику, що той повинен пройти громадську "перевірку честі". Згодом він опублікував відеозвернення, у якому запропонував організувати дуель зі Щепаловим у вигляді кулачного поєдинку на арені місцевого цирку.

Відео дня

Ба більше, Грибков пропонує продавати квитки глядачам, а прибуток - пожертвувати на потреби окупантів, які воюють в Україні. Окремо Грибков звернувся до суперника.

"Ви вчора вчинили напівпед*ківський вчинок, жест, кинувши в мене білу гумову рукавичку. Хочу дати вам справжній чоловічий урок - відправити вас в нокаут. Тому, приймайте виклик на справжню чоловічу дуель. Інакше, я буду вас асоціювати з цим виробом для контрацепції", - заявив депутат, продемонструвавши презерватив.

Скандали з російськими депутатами

В РФ депутати регулярно потрапляють у резонансні скандали. Дедалі частіше у них замішані діти. Зокрема, у російському Касимові депутат розповів школярам, що вони можуть опинитися "на днищі соціального життя".

А депутат від "Справедливої Росії" Олег Нілов відзначився людожерським жартом про хлопчика Вову, який нібито бажає на Новий рік російських ракет у Київ.

Згодом у Новосибірській області Росії 67-річний депутат Сергій Мамонтов на позашляховику зніс 6-річного хлопчика, проїхався по ньому, а потім вийшов з авто, помацав потерпілого, розвів руками й поїхав.

Вас також можуть зацікавити новини: