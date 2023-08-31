Також голова МЗС Дмитро Кулеба просить країни-члени Євросоюзу посилити українську ППО для захисту портової інфраструктури.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським президентом Володимиром Путіним стане майже останнім шансом для відновлення Чорноморської зернової ініціативи, покликаної доставляти українське збіжжя в країни Африки та Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час вступного слова на неформальному засіданні глав МЗС країн-членів Європейського Союзу, яке відбувається у місті Толедо (Іспанія).

Глава МЗС України зазначив, що вересень буде дуже важливим місяцем для "зернової ініціативи" і Формули миру.

Відео дня

"Ми знаємо, що відбудеться зустріч між президентом Ердоганом і президентом Путіним. І це, по суті, буде майже останньою можливістю з'ясувати, чи повернеться Росія до Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Кулеба.

При цьому, як сказав міністр, паралельно Україна розвиває альтернативний морський шлях, коли кораблі виходять з українських портів і майже одразу входять у територіальні води Румунії. Зокрема, вже два кораблі пройшли через цей коридор.

"Тож, будь-ласка, подумайте, як ви зможете допомогти убезпечити цей зерновий коридор, коли кораблі перебувають у територіальних водах України", - сказав Кулеба.

У цьому зв'язку, він відзначив важливість надання Україні систем протиповітряної оборони.

Зустріч Ердогана і Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір зустрітися з диктатором Путіним у Росії наступного тижня, відповідно до джерел Bloomberg. Ердоган може поїхати до Росії 8 вересня перед самітом "Великої двадцятки" (G20) в Індії. Мета зустрічі - обговорення відновлення "зернової угоди".

Повідомляється, що президент Туреччини виступає за відновлення "зернової угоди", яка дозволяла Україні експортувати зерно через Чорне море і яку зірвала Росія. З тих пір світові ціни на пшеницю стали нестабільними.

Зернова угода - шантаж Росії

17 липня Москва офіційно оголосила про вихід з "зернової угоди". За словами президента РФ Володимира Путіна, для відновлення угоди необхідно вивести з-під санкцій поставки російського зерна і добрив "на світові ринки", підключити банки до SWIFT, зняти "всі обмеження", відновити поставки запчастин для сільгосптехніки і "вирішити питання з фрахтом і страхуванням російських суден".

Вас також можуть зацікавити новини: