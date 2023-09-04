Турецький лідер зауважив, що зробить заяву після переговорів з Путіним.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував "дуже важливе" повідомлення щодо "зернової угоди" після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі.

"Дуже важливе" повідомлення щодо чорноморської зернової угоди буде оголошено після зустрічі з Путіним", - заявив Ердоган, передає Anadolu.

За даними The Guardian, турецький лідер також зауважив, що український експортний коридор зерна є найважливішим питанням його переговорів з Путіним. Повідомлення після переговорів буде "дуже важливим кроком".

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"Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки", - сказав Ердоган.

Переговори Ердогана і Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув у Сочі для двосторонніх переговорів зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Турецьке видання TRT Haber повідомляє, що візит Ердогана до РФ триватиме лише один день.

Зустріч відбувається на тлі міжнародних закликів відновити Чорноморську зернову ініціативу ("зернову угоду"), що дозволяла Україні експортувати продовольство Чорним морем в умовах повномасштабної війни.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розцінює зустріч лідера Туреччини з Путіним як останній шанс для України відновити "зернову ініціативу".

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