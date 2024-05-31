'Нічого нового': Столтенберг прокоментував погрози Росії

За його словами, оборонна співпраця України та Заходу завжди ставала предметом погроз з боку Росії.

Погрози Росії через оборонну співпрацю України та Заходу тривають з 2022 року. Втім, вони не були втілені та не мають підґрунтя.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі Альянсу, передає "Єропейська правда". За його словами, погрози з боку Росії не є чимось принципово новим.

"Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні… Тривалий час Путін залякував нас, спонукаючи не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 2022 року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками. Тому тут нічого нового", – зазначив Столтенберг. Відео дня

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії - і дедалі більше союзників погоджуються із цим.

"Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області − УНІАН)", - сказав генсек Альянсу.

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв відрегаував на новини про те, що західні країни дозволили Україні бити по території Росії їхньою зброєю. Він натякнув на хибність думки, що Росія ніколи не застосує нестратегічну ядерну зброю проти України і тим більше окремих країн НАТО.

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