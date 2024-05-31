Дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії - і дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на міністерській зустрічі НАТО.

"Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області − УНІАН)", - сказав генсек Альянсу. Відео дня

Також Столтенберг наголосив, що його переконання пов’язане із тим, що удари ЗСУ по Росії мають оборонний характер.

"Україна повинна мати право завдавати удари у відповідь, щоби захищатися", – підкреслив Столтенберг.

Окремо генсек наголосив, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю. Дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

"Ми очікуємо, що це (удари по Росії - УНІАН) буде здійснюватися відповідально", – підсумував Столтенберг.

Удари зброєю Заходу по території РФ

США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Як пише The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому, Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Вчора низка ЗМІ повідомила, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл наносити удари по території Росії з використанням наданої США зброї. Наразі дозволено удари біля кордонів Харківської області.

Президент Франції Еммануель Макрон, який виступав разом із Шольцем у вівторок, заявив: "Ми повинні дозволити [українцям] нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, але не інші цивільні або військові цілі".

Інші країни залишають ще менше двозначності.

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