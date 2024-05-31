'Фатальна помилка': Медведєв забрязкав 'ядеркою' через ймовірні удари по РФ зброєю НАТО

Він заявив, що для країн Альянсу це стане трагічним рішенням, натякнувши на ядерну війну.

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв відрегаував на новини про те, що західні країни дозволили Україні бити по території Росії їхньою зброєю.

Реакція Медведєва з'явилася у його Telegram. Традиційно, кремлівський блазень почав із погроз. Він заявив, що західні країни, які нібито схвалили застосування своєї зброї підвищеної дальності на території Росії, повинні розуміти три речі.

Медведєв пригрозив, що Росія знищить "всю військову техніку та фахівців, що воюють проти нас, будуть знищуватись як на території України, так і на території інших країн, якщо звідти завдаються удари по території Росії".

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"Росія вважає, що далекобійні засоби ураження, застосовувані Україною вже сьогодні безпосередньо керуються військовослужбовцями країн НАТО. Це не "військова допомога", а участь у війні проти нас. І такі їхні дії можуть стати casus belli (приводом для війни - УНІАН)", - заявив Медведєв.

Також опальний російський політик заявив, що НАТО нібито доведеться визначити, як кваліфікувати наслідки можливих ударів відплати по техніці/об'єктах/військовослужбовцям окремих країн блоку в контексті ст. 4 та 5 Вашингтонського договору.

Він додав, що НАТОвське керівництво нібито хоче зробити вигляд, що йдеться про суверенні рішення окремих країн Північноатлантичного альянсу щодо підтримки київського режиму, а правило Договору 1949 року про колективну самооборону тут застосовувати поки що немає підстав.

"Це небезпечні та шкідливі помилки. Така "індивідуальна допомога" країн НАТО проти Росії, чи це управління своїми крилатими ракетами великої дальності, чи відправка контингенту військ на Україну – це серйозна ескалація конфлікту. Колишня Україна та її союзники з-поміж країн НАТО отримають відповідь такої руйнівної сили, що сам Альянс просто не зможе утриматися від залучення до конфлікту", - пригрозив Медведєв.

Він також натякнув на хибність думки, що Росія ніколи не застосує нестратегічну ядерну зброю проти України і тим більше окремих країн НАТО.

"Життя набагато страшніше за їх легковажні міркування. Ще кілька років тому вони твердили, що Росія не піде на відкритий військовий конфлікт із бандерівським режимом, щоб не посваритися із Заходом. Прорахувалися. Йде війна. Із застосуванням ТЯО також можуть прорахуватися. Хоча це вже буде фатальна помилка", - заявив Медведєв.

Він додав, що це "ніяке не залякування і ядерний блеф". За словами Медведєва, "військовий конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм". "Виключити перехід конфлікту до його останньої стадії сьогодні не може ніхто", - зазначив він.

Удари зброєю Заходу по території РФ

США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Як пише The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому, Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Вчора низка ЗМІ повідомила, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл наносити удари по території Росії з використанням наданої США зброї. Наразі дозволено удари біля кордонів Харківської області.

Президент Франції Еммануель Макрон, який виступав разом із Шольцем у вівторок, заявив: "Ми повинні дозволити [українцям] нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, але не інші цивільні або військові цілі".

Інші країни залишають ще менше двозначності.

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