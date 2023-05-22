Конкретну дату старту та інші деталі у МЗС країни не розкривають.

Уряд Нідерландів готовий розпочати навчання пілотів Збройних сил України на американських винищувачах F-16 найближчим часом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, пише RTL Nieuws. Очільник МЗС не хоче називати конкретну дату чи термін старту навчання льотчиків. Гукстра збирається також проконсультуватися зі своїми колегами з Євросоюзу з цього питання.

"Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко бралися до реалізації", - додав міністр.

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Навчання українських пілотів на F-16

Як повідомляв УНІАН, п'ять країн об'єднали зусилля для роботи над забезпеченням України сучасною бойовою авіацією - Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія.

21 травня американський президент Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському про плани США розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління.

Сьогодні, 22 травня у ЄС заявили, що навчання екіпажів українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16 вже розпочалися.

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