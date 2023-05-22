Високий представник ЄС сподівається, що Україна швидко отримає ці літаки західного виробництва.

Навчання екіпажів українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16 вже розпочалися.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Зокрема, високий представник ЄС вважає гарною ідеєю рішення лідерів саміту "Великої сімки" підготувати підґрунтя для надання Україні винищувачів F-16.

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"Навчання українських пілотів вже розпочалися. Це перше, що треба зробити. Я сподіваюсь, що незабаром ми зможемо забезпечити Україну цим типом озброєння", - сказав Боррель.

Окремо він сказав, що сьогодні Рада ЄС обговорить ситуацію в Україні, і зокрема, на порядку денному розглядатиметься такі теми як новий пакет санкцій і новий транш на озброєння для України в рамках Європейського фонду миру.

Боррель додав, що у питанні санкцій обговорення стосуватиметься заходів, спрямованих на унеможливлення обходу раніше запроваджених обмежувальних заходів.

Країни ЄС ініціювали програму навчання українських пілотів

Як повідомляв УНІАН, п'ять країн об'єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими літаками - Великобританія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія.

Пізніше Португалія теж вирішила приєднатися до програми навчання українських пілотів і механіків.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство планує почати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 "цього літа", щоб "підтримати українські Військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього".

21 травня американський президент Джо Байден на особистій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив йому про плани США розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, у тому числі F-16.

Зеленський висловив упевненість в тому, що Україна отримає бойові літаки від країн-партнерів. Президент уточнив, що поки невідомо, про яку саме кількість може йти мова.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що Україна отримає 40-60 бойових літаків, і, швидше за все, це будуть американські винищувачі F-16.

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