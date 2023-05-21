Водночас Байден наголосив, що літаки F-16 можуть бути використані "де б не перебували російські війська в межах України та регіону".

Президент США Джо Байден отримав від президента України Володимира Зеленського "абсолютні запевнення" що Україна не використовуватиме надані винищувачі F-16 на території Росії. Як повідомляє Reuters, про це Байден повідомив за результатами зустрічі з Зеленським на саміті G7.

Водночас Байден наголосив, що літаки F-16 можуть бути використані "де б не перебували російські війська в межах України та регіону".

Він також наголосив, що "дуже малоймовірно", що ці літаки будуть використані в українському наступі найближчими тижнями. Байден також висловив упевненість, що вони не допомогли б українським силам, наприклад, у ситуації з Бахмутом, але можуть суттєво вплинути на ситуацію у майбутньому.

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F-16 для України - останні заяви

Раніше Великобританія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія створили коаліцію для забезпечення України бойовими повітряними силами.

Зокрема, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак зазначав, що його країна готова розпочати навчання українських пілотів уже цього літа.

Байден під час зустрічі із Зеленським на саміті теж оголосив про наміри США готувати українських пілотів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи питання літакової коаліції, зазначав, що це має стати сигналом для Росії, що вона не зможе перемогти у довготривалій війні з Україною.

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