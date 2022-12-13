Влада Нідерландів готова створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні.
Як заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстр, разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу, передає Reuters.
Хекстр зазначив, що новий спецсуд не буде заважати роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також находиться в Нідерландах.
"Зростає консенсус щодо того, що нам потрібний спеціальний суд для розгляду акту агресії, злочину розв'язання війни. МКС не може цього зробити", - пояснив Хекстр.
Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявила, що потрібен новий трибунал із широкою міжнародною підтримкою, щоб гарантувати, що російське вторгнення в Україну не залишиться безкарним.
Міжнародні трибунали в Нідерландах
У Нідерландах знаходиться Міжнародний суд та спеціальні трибунали з Лівану та Косова. Протягом багатьох років тут також розташовувався суд з військових злочинів, скоєних у колишній Югославії.
Військові злочини РФ в Україні
Кремль відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів, незважаючи на численні свідчення зворотного.
У вересні з закликом створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні, виступила головуюча в ЄС Чехія.
На створенні трибуналу за зразком Нюрнберзького процесу над нацистськими після Другої світової війни раніше наполягали колишні прем'єр-міністри Британії Гордон Браун і Джон Мейджор та інші політики.
Розслідування проти влади РФ, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.