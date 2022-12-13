Новий спецсуд не буде заважати роботі Міжнародного кримінального суду, який також находиться в Нідерландах.

Влада Нідерландів готова створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні.

Як заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстр, разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу, передає Reuters.

Хекстр зазначив, що новий спецсуд не буде заважати роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також находиться в Нідерландах.

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"Зростає консенсус щодо того, що нам потрібний спеціальний суд для розгляду акту агресії, злочину розв'язання війни. МКС не може цього зробити", - пояснив Хекстр.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявила, що потрібен новий трибунал із широкою міжнародною підтримкою, щоб гарантувати, що російське вторгнення в Україну не залишиться безкарним.

Міжнародні трибунали в Нідерландах

У Нідерландах знаходиться Міжнародний суд та спеціальні трибунали з Лівану та Косова. Протягом багатьох років тут також розташовувався суд з військових злочинів, скоєних у колишній Югославії.

Військові злочини РФ в Україні

Кремль відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів, незважаючи на численні свідчення зворотного.

У вересні з закликом створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні, виступила головуюча в ЄС Чехія.

На створенні трибуналу за зразком Нюрнберзького процесу над нацистськими після Другої світової війни раніше наполягали колишні прем'єр-міністри Британії Гордон Браун і Джон Мейджор та інші політики.

Розслідування проти влади РФ, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

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