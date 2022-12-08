Організація наразі задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи.

В ООН опублікували доповідь про масові вбивстві мирних жителів України російськими окупантами. Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року російські військові стратили сотні цивільних українців.

Як ідеться в повідомленні Управління Верховного комісара з прав людини, звіт Моніторингової місії докладно описує, як російські війська вбивали мирних жителів в українських містах та селах у Київській, Чернігівській та Сумській областях України в період з 24 лютого до 6 квітня 2022 року.

"Є переконливі ознаки того, що масові страти, задокументовані в цій доповіді, можуть бути військовим злочином умисного вбивства", – наголосила Богнер.

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Так у місті Буча під Києвом, яке знаходилося під контролем російських військ з 5 по 30 березня, Місія задокументувала вбивство 73 цивільних осіб. Зазначається, що серед убитих 54 чоловіки, 16 жінок, 2 хлопчики та 1 дівчинка. У процесі підтвердження перебувають ще 105 ймовірних вбивств.

"У звіті йдеться, що ООН наразі задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловік, 72 жінки, 20 хлопчиків і 8 дівчаток) у трьох регіонах лише за перші 6 тижнів російського вторгнення", – зазначається в повідомленні.

В Організації попередили, що фактичні цифри, ймовірно, будуть значно вищими, оскільки триває робота щодо підтвердження ще 198 вбивств, які сталися в Київській, Чернігівській та Сумській областях України під час окупації їх російськими військами.

Крім того, повідомляється про страту українців у місцях незаконного утримання під час окупації регіонів. Цивільні особи ставали мішенями росіян на дорогах під час пересування в межах або між населеними пунктами, у тому числі під час спроб вибратися із зони бойових дій.

"Російські солдати доставляли мирних жителів до імпровізованих місць несвободи, а потім страчували їх у полоні. Тіла багатьох жертв були знайдені зі зв’язаними за спиною руками та вогнепальними пораненнями в голову", – додала Богнер.

Водночас у доповіді ООН наголосили, що серед усіх жертв, яких стратили окупанти, 88% – чоловіки та хлопчики.

Воєнні злочини Росії в Україні

Посол США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська скоюють систематичні воєнні злочини в кожному регіоні України, який перебуває під їхнім контролем.

До цих воєнних злочинів входять навмисні та невиборчі напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними та військовополоненими і спроби приховати ці злочини, інформація про страти, катування та сексуальне насильство.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що ракетні удари росіян по українській цивільній інфраструктурі є воєнним злочином. Він вважає, що міжнародна спільнота розпочати судові ініціативи проти президента Росії Володимира Путіна й висунути йому звинувачення у скоєнні воєнних злочинів на тлі атак на цивільну інфраструктуру України.

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